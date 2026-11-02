Прекратен продукт
32PFH6500/88
Тънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android
Не само изглежда добре: серията 6500 FHD TV с мощта на Android. Започваме със системата Pixel Precise HD за искрящи изображения; след което добавяме Ambilight, съвременен дизайн и истински материали, с които създаваме изживяване от ново поколение.
80 см (32")
Full HD светодиоден телевизор
Двуядрен; 8 GB и разширяем
DVB-T/C
Pixel Precise HD оптимизира качеството на картината, за да представи плавни, но резки движещи се изображения с красив контраст, детайлност и дълбочина. Ще се наслаждавате на по-дълбоки черни тонове и по-светли бели. Най-наситените, искрящи цветове и естествени, реалистични тонове на кожата. Сякаш сте там.
Поемете контрола. Нашето напълно интуитивно дистанционно управление разполага с всички обичайни предимства, като курсорни клавиши, управление на силата на звука и бутони за кратки пътища. Обърнете дистанционното управление за достъп до пълна клавиатура за лесно въвеждане на текст във всяка ситуация.
С Android на телевизора си ще можете да преглеждате съдържание, да пускате приложения и видеоклипове по изключително бърз, интуитивен и забавен начин. Роботчето на Android освобождава силата на нашия двуядрен процесор, за да може действията да се изпълняват скорострелно и с лекота.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
Отзиви
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.