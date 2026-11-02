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  • Снимка на дистанционното управление
  • Детайлна снимка на продукта
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  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
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Прекратен продукт

6500 seriesТънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android™

32PFH6500/88

Тънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android

Не само изглежда добре: серията 6500 FHD TV с мощта на Android. Започваме със системата Pixel Precise HD за искрящи изображения; след което добавяме Ambilight, съвременен дизайн и истински материали, с които създаваме изживяване от ново поколение.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С двустранен Ambilight

Тънък Full HD LED телевизор, поддържан от Android

  • 80 см (32")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • Двуядрен; 8 GB и разширяем

  • DVB-T/C

Pixel Precise HD Engine: открийте живото качество на картината

Pixel Precise HD оптимизира качеството на картината, за да представи плавни, но резки движещи се изображения с красив контраст, детайлност и дълбочина. Ще се наслаждавате на по-дълбоки черни тонове и по-светли бели. Най-наситените, искрящи цветове и естествени, реалистични тонове на кожата. Сякаш сте там.

Дистанционното управление с клавиатура позволява лесно писане на текст

Дистанционното управление с клавиатура позволява лесно писане на текст

Поемете контрола. Нашето напълно интуитивно дистанционно управление разполага с всички обичайни предимства, като курсорни клавиши, управление на силата на звука и бутони за кратки пътища. Обърнете дистанционното управление за достъп до пълна клавиатура за лесно въвеждане на текст във всяка ситуация.

Двуядрен процесор и операционна система Android за висока ефективност

Двуядрен процесор и операционна система Android за висока ефективност

С Android на телевизора си ще можете да преглеждате съдържание, да пускате приложения и видеоклипове по изключително бърз, интуитивен и забавен начин. Роботчето на Android освобождава силата на нашия двуядрен процесор, за да може действията да се изпълняват скорострелно и с лекота.

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

      2. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      3. Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.

      4. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      5. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      6. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      7. Функционалността Google Cast зависи от приложенията и устройствата Google Cast Ready. За повече подробности, моля, посетете продуктовата страница на Google Cast.

      8. Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.

      9. Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.

      10. Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

      11. Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.