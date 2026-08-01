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Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор с USB-C докинг

328P6VUBREB/00

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Този монитор Brilliance на Philips с USB-C док редуцира заплетените кабели. Разглеждайте ярки и ясни 4K UHD изображения, свързвайте се сигурно с интранет, презареждайте вашия лаптоп. Всичко това по едно и също време с един единствен USB-C кабел.
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с монитор с USB-C док

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  • P Line

  • 32 (31,5"/80 см диаг.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Вградена USB-C докинг станция

Вградена USB-C докинг станция

Този дисплей на Philips включва вградена USB type-C докинг станция с подаване на мощност. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесно превръщане на монитора в докинг станция само чрез един кабел. Опростете, като свържете всичките си периферни устройства, като клавиатура, мишка и вашия RJ-45 кабел за Ethernet, към докинг станцията на монитора. Просто свържете вашия преносим компютър и този монитор с един USB-C кабел, за да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашия преносим компютър.

Свържете вашия преносим компютър с един USB-C кабел

Свържете вашия преносим компютър с един USB-C кабел

Този дисплей на Philips включва USB type-C конектор с подаване на мощност. С интелигентно и гъвкаво управление на разхода на енергия сега можете директно да зареждате вашето съвместимо устройство. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесна връзка с един кабел. Може да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашето съвместимо устройство.

Захранете и презаредете съвместим преносим компютър от монитора

Този монитор включва вграден USB-C конектор, който отговаря на стандарта за подаване на мощност за USB. С интелигентно и гъвкаво управление на разхода на енергия сега можете да захранвате и/или презареждате вашия съвместим* преносим компютър директно от монитора с помощта на един USB-C кабел.

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt

      2. За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.

      3. Дейности като споделяне на екрана или онлайн стрийминг на видео и аудио през интернет може да окажат влияние върху ефективността на вашата мрежа. Вашият хардуер, честотната лента на мрежата и нейната ефективност определят цялостното качество на звука и картината.

      4. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      5. Яркост (типично): 400 кандела/м²

      6. BT. 709/DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976

      7. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      8. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      9. Покритие на Adobe RGB, базирано на CIE1976

      10. Ако вашата Ethernet връзка изглежда бавна, моля, влезте в екранното меню и изберете USB 3.0 или по-висока версия, която може да поддържа LAN скорост до 1G.

      11. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      12. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.