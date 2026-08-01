Прекратен продукт
328P6VUBREB/00
P Line
32 (31,5"/80 см диаг.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Този дисплей на Philips включва вградена USB type-C докинг станция с подаване на мощност. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесно превръщане на монитора в докинг станция само чрез един кабел. Опростете, като свържете всичките си периферни устройства, като клавиатура, мишка и вашия RJ-45 кабел за Ethernet, към докинг станцията на монитора. Просто свържете вашия преносим компютър и този монитор с един USB-C кабел, за да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашия преносим компютър.
Този дисплей на Philips включва USB type-C конектор с подаване на мощност. С интелигентно и гъвкаво управление на разхода на енергия сега можете директно да зареждате вашето съвместимо устройство. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесна връзка с един кабел. Може да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашето съвместимо устройство.
Този монитор включва вграден USB-C конектор, който отговаря на стандарта за подаване на мощност за USB. С интелигентно и гъвкаво управление на разхода на енергия сега можете да захранвате и/или презареждате вашия съвместим* преносим компютър директно от монитора с помощта на един USB-C кабел.
Отзиви
За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt
За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.
Дейности като споделяне на екрана или онлайн стрийминг на видео и аудио през интернет може да окажат влияние върху ефективността на вашата мрежа. Вашият хардуер, честотната лента на мрежата и нейната ефективност определят цялостното качество на звука и картината.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Яркост (типично): 400 кандела/м²
BT. 709/DCI-P3 покритие, базирано на CIE1976
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Покритие на Adobe RGB, базирано на CIE1976
Ако вашата Ethernet връзка изглежда бавна, моля, влезте в екранното меню и изберете USB 3.0 или по-висока версия, която може да поддържа LAN скорост до 1G.
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.