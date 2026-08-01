Вградена USB-C докинг станция

Този дисплей на Philips включва вградена USB type-C докинг станция с подаване на мощност. Неговият тънък реверсивен USB-C конектор позволява лесно превръщане на монитора в докинг станция само чрез един кабел. Опростете, като свържете всичките си периферни устройства, като клавиатура, мишка и вашия RJ-45 кабел за Ethernet, към докинг станцията на монитора. Просто свържете вашия преносим компютър и този монитор с един USB-C кабел, за да гледате видеоклипове с висока резолюция и да прехвърляте данни със суперскорост, докато в същото време захранвате и презареждате вашия преносим компютър.