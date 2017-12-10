Прекратен продукт
323E7QDAB/00
Разширете изживяването си
Разширете вашето зрителско изживяване с този голям дисплей Philips. С този експанзивен 32-инчов дисплей с клас full HD вие истински се потапяте в играта или си осигурявате нужното пространство, за да разгърнете работата си.
E Line
32 (видими 31,5"/80 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
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