ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение

Прекратен продукт

LCD дисплей

323E7QDAB/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Разширете изживяването си

Разширете вашето зрителско изживяване с този голям дисплей Philips. С този експанзивен 32-инчов дисплей с клас full HD вие истински се потапяте в играта или си осигурявате нужното пространство, за да разгърнете работата си.

Виж всички предимства

Разширете изживяването си

  • E Line

  • 32 (видими 31,5"/80 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. HDMI кабелите се различават според региона и моделите.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse