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Прекратен продукт

LCD монитор със SmartImage Lite

274E5QHAW/01

5

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ярки изображения с дисплея AH-IPS

Този атрактивен дисплей Philips със свръхтънка рамка и екран AH-IPS ви предоставя впечатляващи картини с ярки цветове. Mobile HD Link ви позволява да свържете своя смартфон.

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със свръхтънка рамка, MHL

Ярки изображения с дисплея AH-IPS

  • Свръхтънка рамка

  • 27" (68,6 см)

  • MHL

Предлаганият отделно MHL кабел позволява възпроизвеждане на HD видео и аудио

Минималистичен размер със свръхтънката рамка

Използвайки най-модерните технологии в панелите, новите дисплеи на Philips са проектирани с минималистичен размер и намаляване на външната рамка до дебелина около 2,5 мм. В съчетание с около 9 мм черна матрична лента в панела, общата ширина на рамката става значително по-малка, което позволява минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.

TrueVision гарантира образ с качество, достойно за изпитвателна лаборатория

TrueVision е фирмена технология на Philips, която използва усъвършенстван алгоритъм за изпитване и подравняване на дисплея на монитора и ви дава съвършено представяне. Philips гарантира, че мониторите TrueVision напускат завода фино настроени, докато този процес ви дава неизменни цветове и качество на картината.

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Отзиви

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5.0

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

11/07/2016

România

România

Потвърден купувач

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

13/01/2016

România

România

Cel mai bun monitor pe care l-am avut !

Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

18/09/2014

Polska

Polska

Потвърден купувач

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

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      1. Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.

      2. Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане

      3. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.