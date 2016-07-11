Прекратен продукт
274E5QHAW/01
Ярки изображения с дисплея AH-IPS
Този атрактивен дисплей Philips със свръхтънка рамка и екран AH-IPS ви предоставя впечатляващи картини с ярки цветове. Mobile HD Link ви позволява да свържете своя смартфон.
Свръхтънка рамка
27" (68,6 см)
MHL
Използвайки най-модерните технологии в панелите, новите дисплеи на Philips са проектирани с минималистичен размер и намаляване на външната рамка до дебелина около 2,5 мм. В съчетание с около 9 мм черна матрична лента в панела, общата ширина на рамката става значително по-малка, което позволява минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.
TrueVision е фирмена технология на Philips, която използва усъвършенстван алгоритъм за изпитване и подравняване на дисплея на монитора и ви дава съвършено представяне. Philips гарантира, че мониторите TrueVision напускат завода фино настроени, докато този процес ви дава неизменни цветове и качество на картината.
5.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Lucian796
11/07/2016
România
Потвърден купувач
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Andrei33
13/01/2016
România
Cel mai bun monitor pe care l-am avut !
Este, simplu, cel mai bun monitor pe care l-am gasit, foarte reusit, imaginea este coplesitoare, design de nota 10, felicitari Philips !
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 274E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
miraoon
18/09/2014
Polska
Потвърден купувач
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.
Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане
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