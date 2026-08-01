DisplayPort ви дава аудио и видео през един-единствен, дълъг кабел

DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.