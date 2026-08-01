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  • Дисплей с устойчив екологичен дизайн

Прекратен продукт

BrillianceAMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

273P3QPYES/00

Дисплей с устойчив екологичен дизайн
Светодиодният AMVA дисплей с PowerSensor на Philips – изработен от 65% постпотребителски рециклирани пластмаси и с корпус без съдържание на PVC и BFR, предлага идеална екологичност и ефективност
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с PowerSensor, който пести енергия и пари

Дисплей с устойчив екологичен дизайн

  • P Line

  • 27" (68,6 см)

  • Full HD AMVA дисплей

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора

Светодиоден AMVA дисплей за широк ъгъл на гледане, свръхвисок контраст и живи изображения

Светодиоден AMVA дисплей за широк ъгъл на гледане, свръхвисок контраст и живи изображения

Светодиодният AMVA дисплей Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви дава свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения, затова е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви дава свръхширок ъгъл на гледане – 178/178 градуса, в резултатът от което имате контрастни образи дори в режим на завъртане на 90 градуса

DisplayPort ви дава аудио и видео през един-единствен, дълъг кабел

DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.

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      1. Сертификатът EPEAT Gold е валиден само когато продуктът е регистриран от Philips. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.