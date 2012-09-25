Прекратен продукт
273P3LPHES/00
Иновационният дисплей с PowerSensor пести енергия и пари
Екологичен, със Златен сертификат от EPEAT, LED дисплеят Philips Professional 273P3 с интелигентен PowerSensor усеща присъствието ви и регулира потреблението на енергия, спестявайки до 80% от разходите за електроенергия!
P Line
27" (68,6 см)
PowerSensor е вграден "сензор за движение", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора.
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
Мониторите на Philips, сертифицирани на ниво EPEAT GOLD, гарантират защита на човешкото здраве и околната среда в съчетание с висока енергийна ефективност, гарантираща ниски емисии на променящите климата парникови газове. Програмата EPEAT помага на купувачите при оценка, сравнение и избор на монитори, въз основа на 51 екологични критерия, поддържани от EPA в САЩ. Златният Сертификат гарантира, че поне 30% от използваните пластмаси са от рециклиран материал, което гарантира намаляване на използването на токсични и опасни материали. Сертификатът EPEAT Gold е валиден само когато Philips е регистрирал продукта. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
ArToFnoise
25/09/2012
Polska
super monitorek
super monitorek za nie wielką cenę u mnie power sensor nie wykrywa jak założę bluzę z polaru z kapturem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED
Сертификатът EPEAT Gold е валиден само когато продуктът е регистриран от Philips. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.