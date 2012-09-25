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Прекратен продукт

LCD монитор, светодиодна подсветка

273P3LPHES/00

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Иновационният дисплей с PowerSensor пести енергия и пари

Екологичен, със Златен сертификат от EPEAT, LED дисплеят Philips Professional 273P3 с интелигентен PowerSensor усеща присъствието ви и регулира потреблението на енергия, спестявайки до 80% от разходите за електроенергия!

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Иновационният дисплей с PowerSensor пести енергия и пари

  • P Line

  • 27" (68,6 см)

PowerSensor гарантира по-ниски текущи разходи чрез икономия на енергия

PowerSensor гарантира по-ниски текущи разходи чрез икономия на енергия

PowerSensor е вграден "сензор за движение", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора.

Светодиодната технология гарантира естествени цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

EPEAT Gold е гаранция за най-ниско въздействие върху околната среда

Мониторите на Philips, сертифицирани на ниво EPEAT GOLD, гарантират защита на човешкото здраве и околната среда в съчетание с висока енергийна ефективност, гарантираща ниски емисии на променящите климата парникови газове. Програмата EPEAT помага на купувачите при оценка, сравнение и избор на монитори, въз основа на 51 екологични критерия, поддържани от EPA в САЩ. Златният Сертификат гарантира, че поне 30% от използваните пластмаси са от рециклиран материал, което гарантира намаляване на използването на токсични и опасни материали. Сертификатът EPEAT Gold е валиден само когато Philips е регистрирал продукта. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

25/09/2012

Polska

Polska

super monitorek

super monitorek za nie wielką cenę u mnie power sensor nie wykrywa jak założę bluzę z polaru z kapturem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED

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      1. Сертификатът EPEAT Gold е валиден само когато продуктът е регистриран от Philips. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.