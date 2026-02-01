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Прекратен продукт

4000 seriesУлтратънък LED телевизор

24PHT4032/12

Ултратънък LED телевизор

Преносим и красив. Телевизорът Philips 4000 е проектиран да отива навсякъде заедно с вас. Със своите свръхтънък контур и чистобяла рамка изглежда страхотно във всяка стая.

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TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Digital Crystal Clear

Ултратънък LED телевизор

  • 60 cm (24")

  • LED телевизор

  • DVB-T/T2/C

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

LED TV за образ с невероятен контраст

С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситени цветове.

Елегантният бял цвят придава свеж съвременен вид на всяко помещение

Понеже знаем, че искате телевизор с малък екран, който изглежда толкова добре, колкото и се представя, дизайнерският ни екип обедини елегантна рамка в изтънчено бяло и металическо покритие, за да създаде свеж съвременен дизайн, който допълва всяко помещение.

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).