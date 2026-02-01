ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на дистанционното управление
  • Странична илюстрация на конектора
  • Снимка на продукта отпред
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на дистанционното управление
  • Странична илюстрация на конектора

Прекратен продукт

5200 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

24PFT5231/05

Full HD Ултратънък LED телевизор

С компактен размер – но първокласни показатели по всички останали параметри. Представяме ви телевизорите от серия 5200 на Philips. С вградено звуково решение All-in-One, включващо безжична връзка и мощен звук, те ще променят начина, по който гледате на малки телевизори.

Виж всички предимства
TV brand claim gold

99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 60 cm (24")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/T2/C

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Picture Performance Index подобрява всеки зрителен елемент

Picture Performance Index подобрява всеки зрителен елемент

Picture Performance Index комбинира технологията на дисплеи на Philips с усъвършенствани системи за обработка на картината, за да подобрят елементите на възприятие: рязкост, движение, контраст и цвят. Без значение от източника, вие винаги ще се наслаждавате на картина с невероятна рязкост, детайлност и дълбочина, с най-тъмното черно, най-светлото бяло и най-живите, ярки цветове, както и естествени, жизнени тонове на кожата, всеки път.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.