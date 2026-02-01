Прекратен продукт
24PFT5231/05
Full HD Ултратънък LED телевизор
С компактен размер – но първокласни показатели по всички останали параметри. Представяме ви телевизорите от серия 5200 на Philips. С вградено звуково решение All-in-One, включващо безжична връзка и мощен звук, те ще променят начина, по който гледате на малки телевизори.
60 cm (24")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/T2/C
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
Picture Performance Index комбинира технологията на дисплеи на Philips с усъвършенствани системи за обработка на картината, за да подобрят елементите на възприятие: рязкост, движение, контраст и цвят. Без значение от източника, вие винаги ще се наслаждавате на картина с невероятна рязкост, детайлност и дълбочина, с най-тъмното черно, най-светлото бяло и най-живите, ярки цветове, както и естествени, жизнени тонове на кожата, всеки път.
Отзиви
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.