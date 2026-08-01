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Прекратен продукт

BrillianceAMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

249C4QSB/00

Зашеметяващо прекрасен
Новият монитор Philips Blade 2 със стилен, ултратънък дизайн и AMVA дисплей с широк ъгъл на гледане е готов за великолепно възпроизвеждане
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Ултратънък AMVA дисплей с отлични работни показатели

Зашеметяващо прекрасен

  • Blade 2

  • 24" (61 см)

  • Full HD дисплей

Светодиоден AMVA дисплей за широк ъгъл на гледане, свръхвисок контраст и живи изображения

Светодиоден AMVA дисплей за широк ъгъл на гледане, свръхвисок контраст и живи изображения

Светодиодният AMVA дисплей Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви дава свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения, затова е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви дава свръхширок ъгъл на гледане – 178/178 градуса, в резултатът от което имате контрастни образи дори в режим на завъртане на 90 градуса

SmartImage: Оптимизиран лесен за използване дисплей

SmartImage: Оптимизиран лесен за използване дисплей

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Изображение", "Развлечения", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. На основата на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискане само на един бутон!

Стилен, ултратънък дизайн за модерен вид

Новата гама монитори Philips използва най-новото поколение ултратънки светодиоди, което позволява много по-тънък дизайн в сравнение с предишното поколение. Елегантният вид не само прави мониторите приятни за окото, но и пести място на бюрото ви!

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