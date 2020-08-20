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  • Energy Label Europe A
    Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Energy Label Europe A
    Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

Прекратен продукт

LCD монитор със SmartControl Lite

246V5LSB/00

4.2
| (13) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей. Със SmartControl lite, той е един е прекрасен избор!
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Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

  • V Line

  • 24" (61 см)

Светодиодна технология за живи цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

13

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

3

20/08/2020

Україна

Україна

Прекрасное изображение

Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

05/05/2024

Polska

Polska

Потвърден купувач

Bardzo fajny monitor

Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.

Предимства

Bardzo wytrzymały

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

06/12/2019

România

România

Excelent!

Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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