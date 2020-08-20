Прекратен продукт
V Line
24" (61 см)
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
4.2
от 5
13
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Michasz
05/05/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Предимства
Bardzo wytrzymały
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite