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Brilliance LCD монитор, светодиодна подсветка

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BrillianceLCD монитор, светодиодна подсветка

241P4QPYES/00

Brilliance LCD монитор, светодиодна подсветка

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 8 - English (US)

  • версия: 241P4QPY
  • ZIP файл, 22.5 kB
  • 27 August 2013

Драйвери за Windows 7 - English (US)

  • версия: 241P4QPY
  • ZIP файл, 22.5 kB
  • 27 August 2013

Ръководства и документация

Известие за сертифициране по TCO - English (US)

  • PDF файл, 86.9 kB
  • 29 May 2023

листовка

  • PDF файл, 749.3 kB
  • 1 May 2024

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