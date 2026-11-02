Прекратен продукт
241E1SW/00
Голям Full-HD дисплей за чудесно изживяване при гледане
Забавлявайте се повече с този атрактивен Full HD дисплей 16:9 с качество 1080p! С DVI и VGA входове, автоматичен формат, SmartContrast и гланцово покритие, моделът 241E1 е неустоим избор за всичките ви нужди
61 см (24") ширина E-line
1920x1080 Full HD
Лесното управление на Philips за формата на картината от екранното меню служи за превключване от съотношение на размера 4:3 към режим на широк екран и обратно, за да се съгласува съотношението на размерите на картината с вашето съдържание с цел работа с широки документи без превъртане или за гледане на широкоекранна мултимедия на широк екран и на съдържание със съотношение 4:3 в оригиналния му режим без изкривяване.
Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, части на металните шасита и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Директивата RoHs гарантира съществено намаляване или избягване на употребата на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с фоново осветление със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодно фоново осветление. За да научите повче, посетете Philips на адрес http://www.asimpleswitch.com/global/.
Съотношение на размерите е изражение на ширината на видео изображение, сравнена с височината му. Широкоекранно съотношение на размерите 16:9 е стандартът за универсалната телевизия до висока детайлност и европейска цифрова телевизия. Оригинално съотношение на размерите 16:9 означава изключително изображение на игри и видео без ленти отгоре и отдолу на картината и без загуба на качество, която идва от мащабиране, видоизменяне на образа при побиране в различен размер на екрана.
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