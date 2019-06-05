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  • IPS дисплей с отлични работни показатели
  • IPS дисплей с отлични работни показатели
  • IPS дисплей с отлични работни показатели

Прекратен продукт

IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

237E4QSD/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
IPS дисплей с отлични работни показатели
Наслаждавайте се на превъзходното качество на светодиодния образ на този широк IPS дисплей. С елегантна, тънка конструкция и SmartImage lite, той е прекрасен избор!
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за брилянтни, живи цветове

IPS дисплей с отлични работни показатели

  • E Line

  • 23" (58,4 см)

  • Full HD дисплей

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

SmartImage Lite за подобрено LCD изображение

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана съдържание. На основата на избран от вас сценарий SmartImage динамично подобрява контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добър образ – всичко това в реално време, с натискане само на един бутон.

Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

05/06/2019

България

България

Отличен монитор

Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

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