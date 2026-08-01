Прекратен продукт
237E4LSB/00
E Line
23" (58,4 см)
Full HD дисплей
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана съдържание. На основата на избран от вас сценарий SmartImage динамично подобрява контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добър образ – всичко това в реално време, с натискане само на един бутон.
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
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