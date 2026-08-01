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  • Дисплей с устойчив екологичен дизайн
  • Дисплей с устойчив екологичен дизайн

Прекратен продукт

BrillianceIPS LCD монитор, светодиодна подсветка

231P4QPYKEB/00

Дисплей с устойчив екологичен дизайн
Светодиодният IPS дисплей Philips с уеб камера ви помага да общувате и работите с другите, като ви спестява време и пари.
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с уеб камера, спестяващ време и пари

Дисплей с устойчив екологичен дизайн

  • P Line

  • 23" (58,4 см)

  • Full HD дисплей

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

Уеб камера, за да се свързвате и работите с другите

Вградените уеб камера и микрофон ви позволяват да виждате и да общувате с колеги и клиенти. Това просто решение позволява да работите и споделяте с другите, като ви спестява ценно време и разходи за пътуване.

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