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  • Дисплей с устойчив екологичен дизайн

Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор, светодиодна подсветка

231P4QPYEB/00

3.8
| (4) Отзиви
Дисплей с устойчив екологичен дизайн
Светодиодният IPS дисплей с PowerSensor на Philips – изработен от 65% постпотребителски рециклирани пластмаси и с корпус без съдържание на PVC и BFR, предлага идеална екологичност и ефективност
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с PowerSensor, който пести енергия и пари

Дисплей с устойчив екологичен дизайн

  • P Line

  • 23" (58,4 см)

  • Full HD IPS дисплей

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

DisplayPort ви дава аудио и видео през един-единствен, дълъг кабел

DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

4

Отзиви

3
2

18/03/2023

Polska

Polska

Потвърден купувач

Doskonały obraz i żywe kolory

Wygoda podczas pracy dzięki możliwości regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia monitora. Mniejsze koszty zużycia energii, choć czujnik obecności użytkownika włącza się za szybko i utrudnia np. oglądanie filmu z większej odległości.

Предимства

Komfort pracy

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Този отзив е направен за Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

17/10/2016

România

România

Потвърден купувач

Produse de calitate superioara!

Buna ziua, Am cumpărat trei tv. cu led dintre care cel cu diagonala de 32 inch din seria 5000 stiu sigur ca este full led, deoarece are o imagine mult apropiată de 4 K ,un monitor IPS 24 inch si un Blender. Sunt f. mulțumit de aparatura electrocasnica Philips. Sper ca pe viitor să rămână același brend cu pretenții superioare si sa nu ne dezamăgească. Nota mea, din suflet este 10/10.Va mulțumesc în numele tuturor care au achiziționat cel puțin un ap.Philips.

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Този отзив е направен за Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

12/02/2018

Magyarország

Magyarország

klassz

kissé nehézkes a gombok használata. nem is látszanak hogy hol vannak. kár hogy hdmi csatlakozó nincs rajta a dőlészszög és magasság beállítása jó! a fényerőt nem tudom hol kell állítani a szem számára kellemes, selymes képe van nem értem miért kell olyan masszív tápkábel hozzá.

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Този отзив е направен за Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

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