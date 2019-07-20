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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD тънък LED телевизор

22PFT4000/12

4.1

| (13) Отзиви | 85% препоръчват този продукт

Full HD тънък LED телевизор

Всичко, което ви трябва, в една компактна конструкция: финият LED телевизор Philips серия 4000 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на наситени изображения, ясен звук и допълнителни функции като удобни допълнителни USB и HDMI портове. Идеалният избор за всяко помещение в дома ви.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Full HD тънък LED телевизор

  • 56 см (22")

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB-T/T2/C

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Традиционните телевизори имат рамка, която се увива около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Компактен преносим телевизор: създаден да бъде там, където са забавленията

Стилен, компактен и лек. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми в кухнята, държи ви информирани за новините, докато работите в гаража, и ви предоставя последните спортни резултати, докато си правите барбекю. Толкова лесно преносим телевизор обича да бъде там, където са забавленията!

Технически данни

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Отзиви

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4.1

от 5

13

Отзиви

85%

препоръчват този продукт

2

20/07/2019

Україна

Україна

Ідеальний телевізор для кухні

Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

22/07/2017

Latvija

Latvija

Потвърден купувач

Super

Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors

25/05/2017

România

România

Un produs excelent

Raport bun calitate/pret functionalitate excelenta, usurinta in manevrare, culori foarte clare si bune, suficiente iesiri pentru a conecta diferite dispozitive.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.