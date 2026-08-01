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  • Energy Label Europe A
    Елегантен дисплей, обогатяващ зрителното ви изживяване
  • Елегантен дисплей, обогатяващ зрителното ви изживяване
  • Елегантен дисплей, обогатяващ зрителното ви изживяване
  • Energy Label Europe A
    Елегантен дисплей, обогатяващ зрителното ви изживяване
  • Елегантен дисплей, обогатяващ зрителното ви изживяване
  • Елегантен дисплей, обогатяващ зрителното ви изживяване

Прекратен продукт

LCD монитор, светодиодна подсветка

227E4LHAB/00

Елегантен дисплей, обогатяващ зрителното ви изживяване
Наслаждавайте се на завладяващ светодиоден образ с естествени цветове на този дисплей с елегантна и тънка конструкция. С HDMI и стерео високоговорители, той е готов да ви забавлява!
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със стерео високоговорители

Елегантен дисплей, обогатяващ зрителното ви изживяване

  • E Line

  • 21,5" (54,6 см)

  • Full HD дисплей

Светодиодна технология за естествени цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

SmartImage Lite за подобрено LCD изображение

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана съдържание. На основата на избран от вас сценарий SmartImage динамично подобрява контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добър образ – всичко това в реално време, с натискане само на един бутон.

Готов за HDMI за Full-HD забавление

Готов за HDMI за Full-HD забавление

Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).

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