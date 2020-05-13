Прекратен продукт
223V7QHSB/00
Ярки, отчетливи изображения от край до край
Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.
V Line
22 (21,5"/54,6 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).
Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.
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5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Wąski
13/05/2020
Polska
Потвърден купувач
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Дата на използване 2020-04-13
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Дата на използване 2020-04-13
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V7QHSB Full HD LCD monitor
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Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse