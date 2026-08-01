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Прекратен продукт

LCD монитор, светодиодна подсветка

221S3UCS/00

Лесно с USB монитора
Бъдете свободни с новия USB монитор Philips. USB 2.0 портовете на вашия лаптоп осигуряват цифрово видео и захранване за монитора чрез връзка с един единствен кабел!
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Един единствен USB кабел осигурява захранване и видео

Лесно с USB монитора

  • S Line

  • 21,5" (54,6 см)

  • USB монитор

Моментално включване благодарение на технологията със светодиоди

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Един USB 2.0 съединител за лаптоп – за захранване и видео

USB мониторът Philips е способен да показва картина и да черпи мощност директно от USB портовете на вашия лаптоп през един единствен USB кабел. Не са необходими допълнителни захранващи или видео кабели, а резултатът от това е опростена връзка между лаптопа и монитора през един единствен кабел, осигуряваща изключително ниско потребление на енергия.

Изключително ниско потребление на енергия

USB мониторът използва специална светодиодна подсветка с ниско потребление на енергия, която му позволява просто да черпи енергия от USB портовете на вашия лаптоп. Той потребява около 9 W, резултатът от което е около 50% по-ниско потребление на енергия в сравнение с еквивалентен стандартен монитор.

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. В редки случаи, ако двата USB порта на вашия лаптоп не осигуряват достатъчно изходна мощност за монитора, може да се наложи да закупите допълнителен DC адаптер.