Прекратен продукт
221S3UCS/00
S Line
21,5" (54,6 см)
USB монитор
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
USB мониторът Philips е способен да показва картина и да черпи мощност директно от USB портовете на вашия лаптоп през един единствен USB кабел. Не са необходими допълнителни захранващи или видео кабели, а резултатът от това е опростена връзка между лаптопа и монитора през един единствен кабел, осигуряваща изключително ниско потребление на енергия.
USB мониторът използва специална светодиодна подсветка с ниско потребление на енергия, която му позволява просто да черпи енергия от USB портовете на вашия лаптоп. Той потребява около 9 W, резултатът от което е около 50% по-ниско потребление на енергия в сравнение с еквивалентен стандартен монитор.
Отзиви
В редки случаи, ако двата USB порта на вашия лаптоп не осигуряват достатъчно изходна мощност за монитора, може да се наложи да закупите допълнителен DC адаптер.