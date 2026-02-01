Прекратен продукт
220V8/00
Живи и ясни изображения, отвъд границите
Широкообхватният монитор V line на Philips предлага гледка отвъд границите, ценна придобивка с основни функции. Функциите, като екран против отблясъци, режим LowBlue и технологията, Flicker-free не натоварват очите.
V Line
22 (21,5"/54,6 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!
Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.
Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.
Отзиви
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.