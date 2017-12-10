Прекратен продукт
Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
Използването на този красив и елегантен дисплей е истинско удоволствие. Някои основни функции, като SmartContrast, която дава богати и ярки изображения, го правят прекрасен избор!
V Line
22" (55,9 см)
Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
4.9
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
renata833
10/12/2017
Polska
To super monitor
jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V3LSB LED monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V3LSB LED monitor
Klofho
09/04/2017
Polska
Bardzo dobry sprzęt
Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 196V3LSB LED monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 196V3LSB LED monitor
Elisabeta
27/05/2016
România
Потвърден купувач
Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.
Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 190V3LSB LED monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 190V3LSB LED monitor