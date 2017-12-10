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Прекратен продукт

LCD монитор със светодиодно фоново осветление

220V3LSB/00

4.9

| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

Използването на този красив и елегантен дисплей е истинско удоволствие. Някои основни функции, като SmartContrast, която дава богати и ярки изображения, го правят прекрасен избор!

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Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

  • V Line

  • 22" (55,9 см)

Екологично съобразен дисплей без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

Светодиодна технология за естествени цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Красив и елегантен дизайн с гланцово покритие

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

10/12/2017

Polska

Polska

To super monitor

jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V3LSB LED monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V3LSB LED monitor

09/04/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt

Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 196V3LSB LED monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 196V3LSB LED monitor

27/05/2016

România

România

Потвърден купувач

Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.

Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.Excelent, usor de utilixat, rapid, eficient.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 190V3LSB LED monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 190V3LSB LED monitor

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