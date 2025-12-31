Прекратен продукт
220V3AB/00
Наслаждавайте се на прекрасна картина
Използването на този красив и елегантен дисплей е истинско удоволствие. Някои основни функции, като SmartContrast, дават богати и ярки изображения, а стерео високоговорителите разширяват мултимедийните възможности, като го правят прекрасен избор!
V Line
22" (55,9 см)
Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.
Два източника на стерео звук, вградени в дисплея. Има възможност за видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и т.н., в зависимост от модела и дизайна.
Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov
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