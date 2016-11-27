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Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор, светодиодна подсветка

220S4LSB/00

4
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Устойчиви работни показатели
Светодиодният дисплей Philips – изработен от 25% рециклирани материали и с корпус без съдържание на PVC и BFR, предлага идеална екологичност и ефективност
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с енергийно ефективния светодиоден дисплей

Устойчиви работни показатели

  • S Line

  • 22" (55,9 см)

  • 1680 x 1050

Светодиодната технология гарантира естествени цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

SmartImage – фабрично зададени настройки за лесно оптимизиране на настройките на картината

SmartImage – фабрично зададени настройки за лесно оптимизиране на настройките на картината

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!

SmartContrast дава по-богата детайлност на черното

SmartContrast дава по-богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

27/11/2016

Polska

Polska

Потвърден купувач

Wysoka jakość obrazu.

Dobrze działa. Ma małą wadę zablokowane jest obracanie. Szkoda, że nie jest dotykowy ekran.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED

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