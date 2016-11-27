Прекратен продукт
S Line
22" (55,9 см)
1680 x 1050
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
PioM
27/11/2016
Polska
Потвърден купувач
Wysoka jakość obrazu.
Dobrze działa. Ma małą wadę zablokowane jest obracanie. Szkoda, że nie jest dotykowy ekran.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED