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  • Дисплей с устойчив екологичен дизайн
  • Дисплей с устойчив екологичен дизайн

Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор, светодиодна подсветка

220P4LPYEB/00

Дисплей с устойчив екологичен дизайн
Светодиодният дисплей с PowerSensor на Philips – изработен от 65% постпотребителски рециклирани пластмаси и с корпус без съдържание на PVC и BFR, предлага идеална екологичност и ефективност
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с PowerSensor, който пести енергия и пари

Дисплей с устойчив екологичен дизайн

  • P Line

  • 22" (55,9 см)

  • 1680 x 1050

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора

DisplayPort ви дава аудио и видео през един-единствен, дълъг кабел

DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.

SmartErgoBase за ергономично регулиране, с мисъл за хората

SmartErgoBase за ергономично регулиране, с мисъл за хората

SmartErgoBase е основа за монитор, която осигурява ергономичен комфорт на дисплея и осигурява подредба на кабелите. Основата може да се върти около оста си, да се накланя и върти под различни ъгли, за да осигури максимален комфорт. Стойката с регулируема височина гарантира оптимално ниво на гледане, намалявайки физическото напрежение от дългия работен ден, докато подредбата на кабелите намалява безредицата и поддържа работното пространство чисто и професионално.

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