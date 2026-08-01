Прекратен продукт
220P4LPYEB/00
P Line
22" (55,9 см)
1680 x 1050
PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора
DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.
SmartErgoBase е основа за монитор, която осигурява ергономичен комфорт на дисплея и осигурява подредба на кабелите. Основата може да се върти около оста си, да се накланя и върти под различни ъгли, за да осигури максимален комфорт. Стойката с регулируема височина гарантира оптимално ниво на гледане, намалявайки физическото напрежение от дългия работен ден, докато подредбата на кабелите намалява безредицата и поддържа работното пространство чисто и професионално.
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