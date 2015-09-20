Прекратен продукт
Ултратънък LED дисплей. Просто зашеметяващ.
С ултратънкия си дизайн и технологиите, осигуряващи рязкост и живи цветове, LED дисплеят Blade на Philips е ново ниво в очарователната изтънченост
Blade
20"/50,8 см
C-line
Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, части на металните шасита и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Директивата RoHs гарантира съществено намаляване или избягване на употребата на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с фоново осветление със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодно фоново осветление. За да научите повче, посетете Philips на адрес http://www.asimpleswitch.com/global/.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
michael
20/09/2015
Česká republika
Потвърден купувач
perfektní
nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
dědeček
18/08/2013
Česká republika
Výborný monitor
Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms