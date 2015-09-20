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Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор със светодиодно фоново осветление

209CL2SB/00

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ултратънък LED дисплей. Просто зашеметяващ.

С ултратънкия си дизайн и технологиите, осигуряващи рязкост и живи цветове, LED дисплеят Blade на Philips е ново ниво в очарователната изтънченост

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Ултратънък LED дисплей. Просто зашеметяващ.

  • Blade

  • 20"/50,8 см

  • C-line

Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност

Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov

Светодиодна технология за естествени живи цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Екологични материали, отговарящи на международните стандарти

Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, части на металните шасита и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Директивата RoHs гарантира съществено намаляване или избягване на употребата на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с фоново осветление със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодно фоново осветление. За да научите повче, посетете Philips на адрес http://www.asimpleswitch.com/global/.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

20/09/2015

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

perfektní

nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor

Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

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