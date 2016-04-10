Прекратен продукт
203V5LSB26/10
Прекрасни LED образи с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ на този дисплей Philips. Компактният дизайн и VESA монтирането позволяват гъвкавост на пространството. Той е един прекрасен избор!
V Line
20 (19,5"/49,5 см диаг.)
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.
2.7
от 5
3
Отзиви
stefrom
10/04/2016
România
Потвърден купувач
UN MONITOR BUN
Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 203V5LSB26 Monitor LCD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 203V5LSB26 Monitor LCD
Auxboy
20/09/2014
România
Raportat la pret, monitorul este OK
Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.
Този отзив е направен за 203V5LSB26 Monitor LCD
Този отзив е направен за 203V5LSB26 Monitor LCD
Emil77
17/03/2017
România
produs de calitate indoielnica
Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.
Този отзив е направен за 203V5LSB26 Monitor LCD
Този отзив е направен за 203V5LSB26 Monitor LCD