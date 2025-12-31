Лесно управление на формата на картината, превключващо между широк формат и 4:3

Лесното управление на Philips за формата на картината от екранното меню служи за превключване от съотношение на размера 4:3 към режим на широк екран и обратно, за да се съгласува съотношението на размерите на картината с вашето съдържание с цел работа с широки документи без превъртане или за гледане на широкоекранна мултимедия на широк екран и на съдържание със съотношение 4:3 в оригиналния му режим без изкривяване.