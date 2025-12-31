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Прекратен продукт

LED монитор

201EL1SB/00

LED дисплей: контрастът никога не е бил толкова добър!

Този екологичен светодиоден дисплей има превъзходно съотношение на контраста 1000000:1. С двойни входове, естествени цветове, SmartContrast и гланцово покритие, моделът 201EL1 е прекрасен избор за всички ваши нужди

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LED дисплей: контрастът никога не е бил толкова добър!

  • 51 см (20'') ширина E-line

  • 1600 x 900 (HD+)

Малка заемана площ за всеки стил на живот

Светодиодната технология гарантира естествени цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Лесно управление на формата на картината, превключващо между широк формат и 4:3

Лесно управление на формата на картината, превключващо между широк формат и 4:3

Лесното управление на Philips за формата на картината от екранното меню служи за превключване от съотношение на размера 4:3 към режим на широк екран и обратно, за да се съгласува съотношението на размерите на картината с вашето съдържание с цел работа с широки документи без превъртане или за гледане на широкоекранна мултимедия на широк екран и на съдържание със съотношение 4:3 в оригиналния му режим без изкривяване.

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