Прекратен продукт
Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей. Със SmartControl lite, той е един е прекрасен избор!
V Line
20 (19,5"/49,5 см диаг.)
Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
4.7
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Теодорина
13/10/2019
България
Потвърден купувач
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Дата на използване 2018-10-13
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Дата на използване 2018-10-13
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED