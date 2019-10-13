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Прекратен продукт

LCD монитор със светодиодно фоново осветление

200V4LSB/00

4.7

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей. Със SmartControl lite, той е един е прекрасен избор!

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Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

  • V Line

  • 20 (19,5"/49,5 см диаг.)

Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност

Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov

Светодиодна технология за живи цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Заема малко място

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Отзиви

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4.7

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

13/10/2019

България

България

Потвърден купувач

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Дата на използване 2018-10-13

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Дата на използване 2018-10-13

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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