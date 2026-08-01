SmartImage – фабрично зададени настройки за лесно оптимизиране на настройките на картината

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!