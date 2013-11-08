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Прекратен продукт

LED монитор

196V3LAB/00

4.7

| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

Използването на този красив и елегантен дисплей е истинско удоволствие. Някои основни функции, като SmartContrast, дават богати и ярки изображения, а стерео високоговорителите разширяват мултимедийните възможности, като го правят прекрасен избор!

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Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

  • V Line

  • 18,5"/47 см

Малка заемана площ за всеки стил на живот

SmartContrast 10 000 000:1 за невероятно богата детайлност на черното

Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.

Красив и елегантен дизайн с гланцово покритие

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

08/11/2013

Polska

Polska

Najlepszy jaki mogłem wybrać w tej kwocie.

Doskonały obraz, wiele funkcji, złącze cyfrowe, ładny design, bardzo dobra cena.

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Този отзив е направен за 226V3LAB LED monitor

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Този отзив е направен за 226V3LAB LED monitor

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý přístroj za rozumnou cenu

Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba

Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor

Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.

JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.

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Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor

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