Прекратен продукт
Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
Използването на този красив и елегантен дисплей е истинско удоволствие. Някои основни функции, като SmartContrast, дават богати и ярки изображения, а стерео високоговорителите разширяват мултимедийните възможности, като го правят прекрасен избор!
V Line
18,5"/47 см
Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.
4.7
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Bruno
08/11/2013
Polska
Najlepszy jaki mogłem wybrać w tej kwocie.
Doskonały obraz, wiele funkcji, złącze cyfrowe, ładny design, bardzo dobra cena.
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Този отзив е направен за 226V3LAB LED monitor
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Този отзив е направен за 226V3LAB LED monitor
Pepa
08/09/2013
Česká republika
Dobrý přístroj za rozumnou cenu
Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba
Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor
Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor
OLDAII
03/09/2013
Česká republika
MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.
JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.
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Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 196V3LAB LED monitor