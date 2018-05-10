Прекратен продукт
196V3LAB5/00
Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
Използването на този красив и елегантен дисплей е истинско удоволствие. Някои основни функции, като SmartContrast, дават богати и ярки изображения, а стерео високоговорителите разширяват мултимедийните възможности, като го правят прекрасен избор!
V Line
18,5"/47 см
Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.
4.3
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
romanckua
10/05/2018
Україна
Все чудово, окрім звуку.
Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Szeryf
07/11/2013
Polska
Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W
Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
stan
26/08/2013
Česká republika
dobrý
hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující
Този отзив е направен за 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED
Този отзив е направен за 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED