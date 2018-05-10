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Прекратен продукт

LCD монитор със светодиодно фоново осветление

196V3LAB5/00

4.3

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

Използването на този красив и елегантен дисплей е истинско удоволствие. Някои основни функции, като SmartContrast, дават богати и ярки изображения, а стерео високоговорителите разширяват мултимедийните възможности, като го правят прекрасен избор!

Виж всички предимства

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

  • V Line

  • 18,5"/47 см

Малка заемана площ за всеки стил на живот

Екологично съобразен дисплей без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

Красив и елегантен дизайн с гланцово покритие

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
2
1

10/05/2018

Україна

Україна

Все чудово, окрім звуку.

Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

07/11/2013

Polska

Polska

Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W

Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

dobrý

hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující

Този отзив е направен за 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

Този отзив е направен за 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

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