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  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

Прекратен продукт

LCD монитор със светодиодно фоново осветление

190V4LAB/00

4.4
| (5) Отзиви
Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей. Със стерео високоговорители и SmartControl lite, той е един е прекрасен избор!
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със стерео високоговорители

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

  • V Line

  • 19" (48,3 см)

Светодиодна технология за живи цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Мощен звук с двата високоговорителя с мощност по 2 W (RMS)

Забавлявайте с вашата мултимедия и приложения за социални мрежи – със стерео звук. Тези вградени високоговорители не само звучат прекрасно, но и ви помагат да се избавите от плетеницата от кабели и да спестите ценно пространство на бюрото си.

Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

5

Отзиви

4
3
1

22/04/2020

România

România

Потвърден купувач

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

19/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

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