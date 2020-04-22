Прекратен продукт
190V4LAB/00
V Line
19" (48,3 см)
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
Забавлявайте с вашата мултимедия и приложения за социални мрежи – със стерео звук. Тези вградени високоговорители не само звучат прекрасно, но и ви помагат да се избавите от плетеницата от кабели и да спестите ценно пространство на бюрото си.
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
4.4
от 5
5
Отзиви
CosminaM
22/04/2020
România
Потвърден купувач
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Józef
19/09/2015
Polska
Потвърден купувач
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED