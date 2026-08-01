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  • Наслаждавайте се на прекрасна картина с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасна картина с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасна картина с живи цветове
  • Наслаждавайте се на прекрасна картина с живи цветове

Прекратен продукт

LCD монитор

190V3SB5/00

Наслаждавайте се на прекрасна картина с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей.
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Наслаждавайте се на прекрасна картина с живи цветове

  • V Line

  • 19" (48,3 см)

SmartContrast 10 000 000:1 за невероятно богата детайлност на черното

SmartContrast 10 000 000:1 за невероятно богата детайлност на черното

Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.

Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

Красив и елегантен дизайн с гланцово покритие

Технически данни

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