Прекратен продукт
190V3AB5/00
V Line
19" (48,3 см)
Два източника на стерео звук, вградени в дисплея. Има възможност за видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и т.н., в зависимост от модела и дизайна.
Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
Отзиви