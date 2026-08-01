SmartContrast 10 000 000:1 за невероятно богата детайлност на черното

Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. SmartContrast ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветове.