ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред, отгоре и отляво
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Снимка на продукта отпред, отгоре и отляво
  • Основно изображение

Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор със SmartImage

190S1CB/00

Ергономичен дисплей повишава продуктивността

С характеристики като SmartImage, SmartContrast, SmartControl и TrueVision, енергийно ефективният бизнес дисплей 190S1 повишава вашата продуктивност

Виж всички предимства

Ергономичен дисплей повишава продуктивността

  • 48 см (19") широк S-line

  • Формат 16:10

70 мм настройка на височината за идеално положение на седене

Компактната ергономична основа е "приятелски настроена към хората" стойка на мониторите Philips с регулиране на наклона, завъртането и височината, така че всеки потребител да може да разположи монитора за постигане на максимално удобство и ефективност при гледане.

Екологични материали, отговарящи на международните стандарти

Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, части на металните шасита и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Директивата RoHs гарантира съществено намаляване или избягване на употребата на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с фоново осветление със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодно фоново осветление. За да научите повче, посетете Philips на адрес http://www.asimpleswitch.com/global/.

EPEAT Silver гарантира ниско въздействие върху околната среда

Мониторите на Philips, сертифицирани на ниво EPEAT Silver, гарантират защита на човешкото здраве и околната среда в съчетание с висока енергийна ефективност, гарантираща ниски емисии на променящите климата парникови газове. Програмата EPEAT помага на купувачите при оценка, сравнение и избор на монитори, въз основа на 51 екологични критерия, поддържани от EPA в САЩ. Сертификатът EPEAT Silver е валиден само когато Philips е регистрирал продукта. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!