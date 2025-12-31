Прекратен продукт
190S1CB/00
Ергономичен дисплей повишава продуктивността
С характеристики като SmartImage, SmartContrast, SmartControl и TrueVision, енергийно ефективният бизнес дисплей 190S1 повишава вашата продуктивност
48 см (19") широк S-line
Формат 16:10
Компактната ергономична основа е "приятелски настроена към хората" стойка на мониторите Philips с регулиране на наклона, завъртането и височината, така че всеки потребител да може да разположи монитора за постигане на максимално удобство и ефективност при гледане.
Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, части на металните шасита и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Директивата RoHs гарантира съществено намаляване или избягване на употребата на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с фоново осветление със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодно фоново осветление. За да научите повче, посетете Philips на адрес http://www.asimpleswitch.com/global/.
Мониторите на Philips, сертифицирани на ниво EPEAT Silver, гарантират защита на човешкото здраве и околната среда в съчетание с висока енергийна ефективност, гарантираща ниски емисии на променящите климата парникови газове. Програмата EPEAT помага на купувачите при оценка, сравнение и избор на монитори, въз основа на 51 екологични критерия, поддържани от EPA в САЩ. Сертификатът EPEAT Silver е валиден само когато Philips е регистрирал продукта. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.
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