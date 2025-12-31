Прекратен продукт
190EL1SB/00
LED дисплей: контрастът никога не е бил толкова добър!
Този екологичен светодиоден дисплей има превъзходно съотношение на контраста 1000000:1. С двойни входове, естествени цветове, SmartContrast и гланцово покритие, моделът 190EL1 е прекрасен избор за всичките ви нужди
19''w (48,3 см) E-line
1440x900 HD+
Атрактивно и елегантно изработено гланцово покритие, което ви подхожда и допълва вашия декор.
Philips проектира и произвежда дисплеи в съответствие със строгите стандарти на Ограниченията за използване на вредни вещества (RoHS), ограничаващи използването на олово и други токсични вещества, които могат да навредят на околната среда.
Монитор с висока детайлност е дисплей, предназначен да дава изключително качество на картината при картини с висока детайлност, като е напълно готов за HD източници, например HD цифрови приставки. HD мониторът предлага качество на картината, по-високо от това при прогресивно сканиране, като отговаря на строгите стандарти за HD екрани, които показват сигнали с висока разделителна способност и най-високо качество на картината чрез универсални аналогови VGA или некомпресирани DVI цифрови връзки и поддържа HDCP. Той показва сигнали 720p (1280x720p при 50 и 60 Hz прогресивно) и 1080i (1920x1080i при 50 и 60 Hz презредово).
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