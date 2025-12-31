Готов да показва съдържание с висока детайлност

Монитор с висока детайлност е дисплей, предназначен да дава изключително качество на картината при картини с висока детайлност, като е напълно готов за HD източници, например HD цифрови приставки. HD мониторът предлага качество на картината, по-високо от това при прогресивно сканиране, като отговаря на строгите стандарти за HD екрани, които показват сигнали с висока разделителна способност и най-високо качество на картината чрез универсални аналогови VGA или некомпресирани DVI цифрови връзки и поддържа HDCP. Той показва сигнали 720p (1280x720p при 50 и 60 Hz прогресивно) и 1080i (1920x1080i при 50 и 60 Hz презредово).