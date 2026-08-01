Прекратен продукт
17S1AB/00
17" S-line
1280 x 1024
Формат 5:4
Двойният вход предлага съединители за свързване на вход както за аналогови VGA, така и за цифрови DVI сигнали.
SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Изображение", "Развлечения", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. На основата на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискане само на един бутон!
SmartControl II е софтуер за монитори с лесен за работа графичен екранен интерфейс, който ви направлява при фината настройка на разделителната способност, калибрирането на цвета и други настройки на дисплея, включително яркост, контраст, тактова честота и фаза, позиция, RGB, бяла точка и – при моделите с вградени високоговорители – регулиране на силата на звука.
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