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  • Дисплей с много функции за повишена продуктивност
  • Дисплей с много функции за повишена продуктивност
  • Дисплей с много функции за повишена продуктивност
  • Дисплей с много функции за повишена продуктивност

Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор със SmartImage

17S1AB/00

Дисплей с много функции за повишена продуктивност
С характеристики като SmartImage, SmartContrast, SmartControl и TrueVision, енергийно ефективният бизнес дисплей 17S1 повишава вашата продуктивност
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Дисплей с много функции за повишена продуктивност

  • 17" S-line

  • 1280 x 1024

  • Формат 5:4

Двойният вход приема аналогови VGA и цифрови DVI сигнали

Двойният вход приема аналогови VGA и цифрови DVI сигнали

Двойният вход предлага съединители за свързване на вход както за аналогови VGA, така и за цифрови DVI сигнали.

SmartImage: Оптимизиран лесен за използване дисплей

SmartImage: Оптимизиран лесен за използване дисплей

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Изображение", "Развлечения", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. На основата на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискане само на един бутон!

Безпроблемна настройка на работата на дисплея със SmartControl II

SmartControl II е софтуер за монитори с лесен за работа графичен екранен интерфейс, който ви направлява при фината настройка на разделителната способност, калибрирането на цвета и други настройки на дисплея, включително яркост, контраст, тактова честота и фаза, позиция, RGB, бяла точка и – при моделите с вградени високоговорители – регулиране на силата на звука.

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