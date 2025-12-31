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Прекратен продукт

LED монитор

160EL1SB/00

LED дисплей: контрастът никога не е бил толкова добър!

Този екологичен светодиоден дисплей има превъзходно съотношение на контраста 1000000:1. С естествени цветове, SmartContrast и гланцово покритие, моделът 160EL1 е прекрасен избор за всичките ви нужди

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LED дисплей: контрастът никога не е бил толкова добър!

  • 15,6''w (39,6 см) E-line

  • 1366x768 HD

Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда

Philips проектира и произвежда дисплеи в съответствие със строгите стандарти на Ограниченията за използване на вредни вещества (RoHS), ограничаващи използването на олово и други токсични вещества, които могат да навредят на околната среда.

Време на отговор от 8 ms за превключване: Върхово изобразяване на текст и графика

Времето на отговор за превключване е интервалът от време, необходим на един течен кристал да премине от активно (черно) в неактивно (бяло) състояние и обратно до активно (черно). Измерва се в милисекунди. По-краткото е по-добро. По-краткото време на отговор означава по-бързи преходи и следователно - по-малко забележими артефакти в изображението при преминаване между текст и графика. Времето на отговор на превключване е най-важната величина при изобразяване на най-честия вид съдържание при работа - например документи, графики и фотографии.

Екологично съобразен дисплей без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

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