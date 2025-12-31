Време на отговор от 8 ms за превключване: Върхово изобразяване на текст и графика

Времето на отговор за превключване е интервалът от време, необходим на един течен кристал да премине от активно (черно) в неактивно (бяло) състояние и обратно до активно (черно). Измерва се в милисекунди. По-краткото е по-добро. По-краткото време на отговор означава по-бързи преходи и следователно - по-малко забележими артефакти в изображението при преминаване между текст и графика. Времето на отговор на превключване е най-важната величина при изобразяване на най-честия вид съдържание при работа - например документи, графики и фотографии.