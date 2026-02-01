Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 150% повече яркост

Когато шофирате нощем, вие се нуждаете от най-добрата видимост. Колкото по-надалеч виждате добре, толкова по-бързо можете да реагирате на всичко, което се изпречи на пътя. Фаровете Philips RacingVision повишават вашата видимост с до 150% повече яркост. Ще разпознавате пречките на пътя по-рано, отколкото с по-слабите халогенни крушки. Така ще се наслаждавате на по-безопасно и по-приятно пътуване.