Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
Като произвеждат 30% видимост в сравнение със стандартна крушка за кола, крушките за предни фарове на кола Vision гарантират отлични характеристики на светлинния лъч на много конкурентни цени с качеството на оригинално оборудване за по-голяма безопасност и комфорт.Вижте всички предимства
Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.
Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.
Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност
Кои лампи от 12 V за коя функция са подходящи? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, светлини на стоповете, светлини за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, задни светлини за обозначаване на позицията/паркиране, вътрешно осветление
Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.
UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 ºC и стъклени 800 ºC) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина
Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.
Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти
Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие
Маркетингови характеристики
Описание на продукта
Експлоатационен срок
Характеристики на светлината
Електрически характеристики
Информация за поръчка
Данни за опаковката
Информация за опакован продукт
Информация за външната опаковка
