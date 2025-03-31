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Philips Avent Soother ultra start

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Philips Avent Sootherultra start

SCF075/02

Philips Avent Soother ultra start

Прекратен продукт

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  • Почистване и стерилизация на биберони Philips Avent с калъфа за носене в микровълнова
    Почистване и стерилизация на биберони Philips Avent с калъфа за носене в микровълнова
  • Залъгалки Philips Avent Премахване на вода от биберона
    Залъгалки Philips Avent Премахване на вода от биберона

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Ръководства и документация

Екологичен паспорт - English (US)

  • PDF файл, 188.5 kB
  • 6 February 2025

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 394.9 kB
  • 9 July 2025

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