ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Компонентна DVD микро система

MCD183/12

3.6

| (11) Отзиви

Завладяващ звук

Уверете се в изпълващия стаята звук като в киносалон с компонентната DVD микро система Philips. Системата високоговорители, подкрепена от 100 W RMS обща мощност, ви позволява да почувствате всеки звуков ефект. Включва и USB Direct за възпроизвеждане на снимки и музика.

Виж всички предимства

Отпуснете се с чудесна музика и филми

Завладяващ звук

  • 100 W

  • събуфър

Таймер с функции за събуждане и заспиване

Таймер с функции за събуждане и заспиване

Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспивате - всичко това го има в това радио с часовник.

Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистични пространствени линии.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.6

от 5

11

Отзиви

3

25/04/2017

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Tento výrobek je naprosto vyhovující

Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

07/11/2013

Polska

Polska

jest niezastąpiony,

jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips

Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!