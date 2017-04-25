Прекратен продукт
MCD183/12
Завладяващ звук
Уверете се в изпълващия стаята звук като в киносалон с компонентната DVD микро система Philips. Системата високоговорители, подкрепена от 100 W RMS обща мощност, ви позволява да почувствате всеки звуков ефект. Включва и USB Direct за възпроизвеждане на снимки и музика.
100 W
събуфър
Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспивате - всичко това го има в това радио с часовник.
Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.
Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистични пространствени линии.
3.6
от 5
11
Отзиви
Gary
25/04/2017
Česká republika
Потвърден купувач
Tento výrobek je naprosto vyhovující
Tento výrobek je naprosto vyhovující, jak pro poslech hudby, tak pro přehrávání filmů na DVD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCD183 Komponentní mikrosystém s DVD přehr.
NiccaVonDee
07/11/2013
Polska
jest niezastąpiony,
jedyny w swoim rodzaju, o tak niewielkich gabarytach
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Marek1979
20/05/2012
Polska
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips
Nie kupować jeżel posiada się TV Philips, ponieważ piloty nawzajem się kłócą i pilot z TV steruje też wieżą, i na odwrót. Niektóre funkcje z wieży powodują zmiany ustawień obrazu w TV. Generalnie wieża super, ale jak mi siądzie TV to NA PEWNO nie kupię Philipsa, mimo że z niego jestem zadowolony (32" hd ready paru letni) bo mi wystarcza, był tani i nie miał bajerów ale działa i to się liczy. Tylko ta wieża....
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCD183 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD