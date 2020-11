с твърди съставки

Ядки, корени, семена и лед не са проблем за Innergizer.

2000 вата мощност обороти 45 000 RPM

Освободете 97% хранителни вещества*

* Тестът е извършен от независима лаборатория през май 2016 г. с круша, ягода, червено цвекло и домат.

Чуйте разликата

Плъзнете, за да завъртите

Бързо

почистване

Смути

Раздробете, смелете или блендирайте ядки за кремообразни, натурални масла от ядки.

Замразен десерт

Блендирайте замразени плодове на кремообразни десерти.

Супа

Направете гладки домашни крем супи – топли или студени.

Ядки

Лед

Разбийте лед за любимите замразени летни напитки.

Колекция Avance

Високоефективен блендер Innergizer

Mixer

HR3868/00

* Уникална система за освобождаване на хранителни вещества

*Цифров екран с 5 програми

* 2,2-литрова нечуплива кана Tritan

* Лесно почистване в съдомиялна, без основното тяло

* Мотор с мощност 2000 W, 45000 RPM

* 2 години гаранция

Съставки

Лесна работа

Вижте надолу

Шумоизолиращ

Плъзнете, за да завъртите

Бързо

почистване

5 програми

180° изглед

Намаляващ шума купол за тих дом

Unique technology

Блендиране на плодове, зеленчуци, замразени плодове, кисело мляко, овесени ядки, семена, билки и др. в смути с гъста кремообразна консистенция.

Чуйте го с шлема

Чуйте го без шлема

Лесна работа