    Energy Label Europe E Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 205.0KB)

    LED 4K TV

    65PUS7008/12

    Намерете го. Гледайте го. Насладете се.

    Каквото и да обичате, този отзивчив интелигентен телевизор ще го намери бързо. От стари до нови предавания – можете да седнете и да се отпуснете, докато телевизорът търси из всички големи стрийминг услуги вместо вас. Ще се насладите на наситена картина и потапящ звук.

    LED 4K TV

    Намерете го. Гледайте го. Насладете се.

    4K TV

    • 164 см (65") TV
    • Поддържа основни HDR формати
    • Смарт телевизори Philips
    Изключително ясна картина. Живи цветове.

    Изключително ясна картина. Живи цветове.

    Без значение какво гледате, този 4K LED телевизор ви осигурява ярка, ултраясна картина с живи цветове. Освен това телевизорът е съвместим с всички основни HDR формати, така че ще виждате повече детайли дори в тъмни и ярки области, когато предавате поточно HDR съдържание.

    Страхотен телевизор. Никакви проблеми. Philips Smart TV.

    Страхотен телевизор. Никакви проблеми. Philips Smart TV.

    Ще намерите всичко бързо с нашия нов смарт телевизор. Наслаждавате се на сериал? Можете да продължите да гледате направо от началния екран. Ако търсите нещо ново, можете да прегледате категориите, като екшън или драма, и да виждате предложения от най-добрите услуги за поточно предаване – всичко това на едно място.

    Тънък телевизор. Оборудван за бъдещето.

    Тънък телевизор. Оборудван за бъдещето.

    Търсите телевизор, подходящ за вашата стая? Екранът, който е почти без рамка, на този 4K смарт телевизор подхожда на почти всеки интериор, а тънките крачета в черен мат изглеждат така, сякаш екранът лети във въздуха. Нашата опаковка и вложки са изработени от рециклиран картон и хартия.

    Чудесен за играене на игри. VRR и кратко закъснение при въвеждане на всяка конзола.

    Чудесен за играене на игри. VRR и кратко закъснение при въвеждане на всяка конзола.

    HDMI 2.1 ви позволява да извлечете най-доброто от конзолата си с бърз геймплей и плавна графика. Поддържа се VRR, а настройка за ниско забавяне се активира автоматично, когато включите конзолата си.

    Технически данни

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      65  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      164  см
      Дисплей
      4K Ultra HD LED
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160
      Основна скорост на обновяване
      60  Hz
      Блок за обработка на картината
      Pixel Precise Ultra HD
      Подобрение на картината
      • HDR10
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • Съвместим с HDR10+

    • Входна разделителна способност на дисплея

      Разделителна способност – Скорост на обновяване
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p-50 Hz,60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 х 1440 – 60Hz
      • 3840 х 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Възпроизвеждане на видео
      • PAL
      • SECAM
      Телевизионен справочник на програмите*
      Електронен справочник на програмите за 8 дни
      Индикатор за силата на сигнала
      Да
      Телетекст
      1000 страници Hypertext
      HEVC поддръжка
      Да

    • Smart TV

      ОС
      Смарт телевизор с подобрена операционна система

    • Функции на Smart TV

      Взаимодействие с потребителя
      • SimplyShare
      • Дублиране на екрана
      Интерактивна телевизия
      HbbTV
      Приложения от Smart TV*
      • YouTube
      • Магазин Philips
      • Amazon Prime Video
      • Netflix
      Гласов асистент*
      • Работи с Alexa
      • Работи с Google Home

    • Мултимедийни приложения

      Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
      • Контейнери: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Формати за възпроизвеждане на музика
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 до v9.2)
      • WMA-PRO (v9 и v10)
      • FLAC
      Поддържани формати на субтитрите
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Формати за възпроизвеждане на изображения
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • Обработка

      Мощност за обработка
      Двуядрен

    • Звук

      Изходна мощност (RMS)
      16 W
      Конфигурация на високоговорител
      2 x 8 W широколентов високоговорител
      Кодек
      Dolby Digital MS12 V2.5
      Подобрение на звука
      • Звук от изкуствен интелект
      • Ясен диалог
      • Подобрение на басите от Dolby
      • Изравнител на нивото на звука от Dolby
      • Нощен режим
      • A.I. EQ

    • Свързаност

      Брой HDMI връзки
      3
      HDMI функции
      • 4K
      • Канал за връщане на аудио
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Преход на дистанционното управление
      • Управление на системния звук
      • Готовност на системата
      • Изпълнение с едно докосване
      Брой USB портове
      2
      Безжична връзка
      Wi-Fi 802.11n, 2x2, единична лента
      Други връзки
      • Общ интерфейс Plus (CI+)
      • Сервизен съединител
      • Сателитен конектор
      HDCP 2,3
      Да на всички HDMI
      HDMI ARC
      Да, на HDMI1
      HDMI 2.1 функции
      • eARC на HDMI 1
      • Поддържа eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC за Philips TV/SB
      • Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора

    • Поддържани HDMI видео функции

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • Енергиен етикет на ЕС

      EPREL регистрационни номера
      1437548
      Енергиен клас за SDR
      E
      Потребление на енергия във включен режим за SDR
      85  Kwh/1000 ч
      Енергиен клас за HDR
      G
      Потребление на енергия във включен режим за HDR
      135  Kwh/1000 ч
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Режим на готовност в мрежа
      2,0  W
      Използвана технология с панели
      LED LCD

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
      Мощност на потребление в режим на готовност
      < 0,3 W
      Функции за пестене на електроенергия
      • Автоматичен таймер за изключване
      • Изключване на образа (за радио)
      • ЕКО режим
      • Светлинен сензор
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • Дистанционно управление
      • 2 бр. батерии тип AAA
      • Настолна стойка
      • Захранващ кабел
      • Ръководство за бърз старт
      • Брошура за правни въпроси и безопасност

    • Дизайн

      Цветове на телевизора
      Козметичен панел в матовочерно
      Дизайн на стойка
      Черни матови крачета

    • Размери

      Ширина на изделието
      1447,0  мм
      Височина на изделието
      843,0  мм
      Дълбочина на изделието
      92,0  мм
      Тегло на изделието
      17,8  кг
      Ширина на изделието (със стойката)
      1447.0  мм
      Височина на изделието (със стойката)
      864.0  мм
      Дълбочина на изделието (със стойката)
      290.0  мм
      Тегло на изделието (със стойката)
      18.0  кг
      Ширина на кутията
      1600.0  мм
      Височина на кутията
      995.0  мм
      Дълбочина на кутията
      170.0  мм
      Тегло с опаковката
      22,6  кг
      Ширина на стойката
      760.0  мм
      Височина на стойката
      21.0  мм
      Дълбочина на стойката
      290.0  мм
      Разстояние между 2 стойки
      760.0  мм
      Височина на стойката до долния ръб на телевизора
      21.0  мм
      Може да се монтира на конзола за стена
      400 x 300 мм

    Други елементи в кутията

    • Дистанционно управление
    • 2 бр. батерии тип AAA
    • Настолна стойка
    • Захранващ кабел
    • Ръководство за бърз старт
    • Брошура за правни въпроси и безопасност
    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
    • ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
    • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
    • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
    • Изисква се абонамент за Netflix. Подлежи на условия на https://www.netflix.com
    • Rakuten TV е наличен за избрани езици и държави.
    • Работата с Google Асистент е налична в държави, в които Google е внедрила функцията.
    • Дистанционно управление без микрофон, Google Асистент работи чрез мобилното приложение Google Home или чрез тонколона Google Home Speaker.

