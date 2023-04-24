Каквото и да обичате, този отзивчив интелигентен телевизор ще го намери бързо. От стари до нови предавания – можете да седнете и да се отпуснете, докато телевизорът търси из всички големи стрийминг услуги вместо вас. Ще се насладите на наситена картина и потапящ звук.
Без значение какво гледате, този 4K LED телевизор ви осигурява ярка, ултраясна картина с живи цветове. Освен това телевизорът е съвместим с всички основни HDR формати, така че ще виждате повече детайли дори в тъмни и ярки области, когато предавате поточно HDR съдържание.
Ще намерите всичко бързо с нашия нов смарт телевизор. Наслаждавате се на сериал? Можете да продължите да гледате направо от началния екран. Ако търсите нещо ново, можете да прегледате категориите, като екшън или драма, и да виждате предложения от най-добрите услуги за поточно предаване – всичко това на едно място.
Тънък телевизор. Оборудван за бъдещето.
Търсите телевизор, подходящ за вашата стая? Екранът, който е почти без рамка, на този 4K смарт телевизор подхожда на почти всеки интериор, а тънките крачета в черен мат изглеждат така, сякаш екранът лети във въздуха. Нашата опаковка и вложки са изработени от рециклиран картон и хартия.
Чудесен за играене на игри. VRR и кратко закъснение при въвеждане на всяка конзола.
HDMI 2.1 ви позволява да извлечете най-доброто от конзолата си с бърз геймплей и плавна графика. Поддържа се VRR, а настройка за ниско забавяне се активира автоматично, когато включите конзолата си.
Технически данни
Картина/дисплей
Размер на екрана по диагонал (инчове)
65
инч
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
164
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разделителна способност на екрана
3840 x 2160
Основна скорост на обновяване
60
Hz
Блок за обработка на картината
Pixel Precise Ultra HD
Подобрение на картината
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Съвместим с HDR10+
Входна разделителна способност на дисплея
Разделителна способност – Скорост на обновяване
576p – 50 Hz
640 x 480 – 60 Hz
720p-50 Hz,60 Hz
1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 х 1440 – 60Hz
3840 х 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Тунер / Приемане / Предаване
Цифров телевизор
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Възпроизвеждане на видео
PAL
SECAM
Телевизионен справочник на програмите*
Електронен справочник на програмите за 8 дни
Индикатор за силата на сигнала
Да
Телетекст
1000 страници Hypertext
HEVC поддръжка
Да
Smart TV
ОС
Смарт телевизор с подобрена операционна система
Функции на Smart TV
Взаимодействие с потребителя
SimplyShare
Дублиране на екрана
Интерактивна телевизия
HbbTV
Приложения от Smart TV*
YouTube
Магазин Philips
Amazon Prime Video
Netflix
Гласов асистент*
Работи с Alexa
Работи с Google Home
Мултимедийни приложения
Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
Контейнери: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Формати за възпроизвеждане на музика
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 до v9.2)
WMA-PRO (v9 и v10)
FLAC
Поддържани формати на субтитрите
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Формати за възпроизвеждане на изображения
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Обработка
Мощност за обработка
Двуядрен
Звук
Изходна мощност (RMS)
16 W
Конфигурация на високоговорител
2 x 8 W широколентов високоговорител
Кодек
Dolby Digital MS12 V2.5
Подобрение на звука
Звук от изкуствен интелект
Ясен диалог
Подобрение на басите от Dolby
Изравнител на нивото на звука от Dolby
Нощен режим
A.I. EQ
Свързаност
Брой HDMI връзки
3
HDMI функции
4K
Канал за връщане на аудио
EasyLink (HDMI-CEC)
Преход на дистанционното управление
Управление на системния звук
Готовност на системата
Изпълнение с едно докосване
Брой USB портове
2
Безжична връзка
Wi-Fi 802.11n, 2x2, единична лента
Други връзки
Общ интерфейс Plus (CI+)
Сервизен съединител
Сателитен конектор
HDCP 2,3
Да на всички HDMI
HDMI ARC
Да, на HDMI1
HDMI 2.1 функции
eARC на HDMI 1
Поддържа eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC за Philips TV/SB
Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
Изисква се абонамент за Netflix. Подлежи на условия на https://www.netflix.com
Rakuten TV е наличен за избрани езици и държави.
Работата с Google Асистент е налична в държави, в които Google е внедрила функцията.
Дистанционно управление без микрофон, Google Асистент работи чрез мобилното приложение Google Home или чрез тонколона Google Home Speaker.