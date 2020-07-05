Прекратен продукт
43PUS7303/12
Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Потопете се в предаванията, филмите и игрите, които обичате с 4K UHD телевизор, който прави съдържанието от който и да е източник превъзходно. С Android TV, безжична свързаност и Ambilight вие няма просто да предавате поточно любимите си предавания, вие ще се изгубите в тях.
Телевизор Ambilight 108 см (43")
Индекс на качеството на образа 1600
HDR Plus
Видео процесор P5 Perfect Picture
Процесорът Philips Quad Core обединява сили с Android, за да осигури вълнуващо игрово изживяване. А с Android на вашия телевизор ще навигирате, зареждате приложения и възпроизвеждате видео по супер бърз, супер интуитивен и супер забавен начин.
С четири пъти по-добра разделителна способност от стандартните Full HD, Ultra HD осветява екрана Ви с над 8 милиона пиксела и нашата уникална технология Ultra Resolution Upscaling. Насладете се на по-добри изображения, независимо от оригиналното съдържание и се насладете на по-рязка картина с превъзходна дълбочина, контраст, естествено движение и ярки детайли.
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4.2
от 5
291
Отзиви
82%
препоръчват този продукт
Tonybg001
05/07/2020
България
Телевизора е безупречен...
От години използвам телевизорите на Филипс...и мога смело да кажа че са на ниво и за мен си остава най качествената марка...
Предимства
Ambilight....придава на картината съвсем друго ниво на качеството и не пречи на очите....фантастично
Недостатъци
За мен няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV с 3-странен Ambilight
Дата на използване 2018-07-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV с 3-странен Ambilight
Дата на използване 2018-07-05
Chapman
21/06/2020
България
Супер в мрежа
Супер картина. Възпроизвежда добре, супер процесор. Страхотен в мрежа. Супер съвместимост с авдроид и windows устройства.
Предимства
Картина, бързина, свързаност
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 50PUS7303 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Дата на използване 2019-12-21
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 50PUS7303 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Дата на използване 2019-12-21
petyfi
19/06/2020
България
Продуктът има перфектни характеристики
Всичко в телевизора ми харесва, има добра картина, резолюция, а smart възможностите ми дават да гледам съдържание онлайн, както и да проектирам на него от което и да е устройство.
Предимства
контраст, резолюция, smart технология, светлини за адаптиране на зрението
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 43PUS7303 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Дата на използване 2019-12-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7300 series 43PUS7303 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Дата на използване 2019-12-19
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Предлаганите приложения за Android се различават според държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play Магазин.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Имайте предвид, че вашите приложения в Amazon може да не са винаги налични за вашата страна. (В момента приложенията на Amazon работят само във Обединеното кралство, Германия, Австрия)
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Вграденият Google Assistant ще се доставя като софтуерна актуализация за Android TV от 2018 г.
Неговата функционалност е предмет на вградените приложения на ChromeCast и смарт устройствата. За повече подробности, моля, посетете страниците на вградените продукти на ChromeCast.