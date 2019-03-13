Прекратен продукт
40PFH4201/88
Full HD тънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4100 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HD качество на картината с Perfect Motion Rate и ясен звук за безпроблемно удоволствие от развлеченията.
102 см (40")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.
1.5
от 5
2
Отзиви
Szabolcs
13/03/2019
Magyarország
A Philips ne gyártson TV-t
Logikátlan és lassú, rosszul kitalált menürendszer. A TV 2,5 éves, de már képhibája van, és természetesen már nem garanciális.
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Jézus
21/04/2019
Magyarország
Elképesztően amatőr
Eddig is sok problémám volt vele, de ma telt be a pohár. Letöltöttem egy évad sorozatot (~60 GB), de nem tudom megnézni, mert feliratok választásakor a készülék szoftvere összeomlik. Egyszerűen kikapcsol.
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.