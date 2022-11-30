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Прекратен продукт

Full HD LCD монитор

273V7QDAB/01

3.9

| (16) Отзиви | 85% препоръчват този продукт

Ярки, отчетливи изображения от край до край

Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.

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Ярки, отчетливи изображения от край до край

  • V Line

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA монтирането позволява гъвкавост

VESA монтирането позволява гъвкавост

SmartImage – фабрично зададени настройки за лесно оптимизиране на настройките на картината

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!

Режим EasyRead за четене като на хартия

Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.

Технически данни

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Отзиви

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3.9

от 5

16

Отзиви

85%

препоръчват този продукт

4
2

30/11/2022

Україна

Україна

Потвърден купувач

Монитор Филипс

Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.

Този отзив е направен за 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата на използване 2020-11-30

Този отзив е направен за 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата на използване 2020-11-30

28/07/2020

Україна

Україна

Найкращій монітор бюджетного сегменту.

Придбав цей монітор в магазині Ельдорадо, для використання з ігровою приставкою Playstation Монітор ідеально виконує свої функції, висока якість зображення, широкий діапазон кольорів, має досить непогані динаміки (можна підключити зовнішню аудіосистему через 3.5 мм). За пів року використання жодних нарікань не маю, також використовував як монітор для ПК, також цілком задоволений. Рекомендую до придбання!

Предимства

Якість зображення, наявність динаміків, ціна, інтерфейси підключення, дизайн.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 243V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата на използване 2020-03-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 243V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата на използване 2020-03-28

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Предимства

Velikost, ovladani, DVI

Недостатъци

Repro je septave

Този отзив е направен за 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2024-06-18

Този отзив е направен за 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2024-06-18

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