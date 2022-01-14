Прекратен продукт
24PHS4022/12
Ултратънък LED телевизор
Създаден за удоволствие, телевизорът Philips 4000 пресъздава качествена картина на малкия екран. Достатъчно е компактен, за да бъде пренасян бързо от една стая в друга без проблеми, докато неговият минималистичен дизайн го прави страхотно допълнение към всяко едно кътче.
60 cm (24")
LED телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и наситени цветове.
Стилен, компактен и лек. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми в кухнята, държи ви информирани за новините, докато работите в гаража, и ви предоставя последните спортни резултати, докато си правите барбекю. Толкова лесно преносим телевизор обича да бъде там, където са забавленията!
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Предимства
Зручно!:)
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата на използване 2020-01-14
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата на използване 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
exchemik
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost
TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).