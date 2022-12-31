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Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор с PowerSensor

240B7QPTEB/01

Отчетливи образи, ефективност

Дисплеят с PowerSensor на Philips, изработен от 85% постпотребителски рециклирани пластмаси и с корпус без съдържание на PVC и BFR, предлага идеална екосъобразна продуктивност

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с PowerSensor

Отчетливи образи, ефективност

  • B Line

  • 24 (24,1"/61,1 см диаг.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor спестява до 70% от разходите за електроенергия

PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 70 процента и удължава живота на монитора.

IPS технология за наситени цветове и широки зрителни ъгли

Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

DisplayPort-out за връзка с допълнителни дисплеи

С DisplayPort-out можете да се свържете с още дисплеи с висока резолюция само с един кабел от първия дисплей до компютъра ви. Възможността за последователно свързване на няколко дисплеи ви позволява да създадете изчистен работен плот без бъркотията от твърде много кабели.

Технически данни

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Отзиви

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      3. Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB

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